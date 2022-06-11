Бывший муж Бритни Спирс омрачил ее свадьбу

Бритни Спирс сыграла тайную свадьбу с Сэмом Асгари.

Торжество происходило в обстановке строжайшей секретности. Однако экс-супруг певицы Джейсон Александр попытался сорвать церемонию. Капитан Кэмерон Хендерсон из офиса шерифа округа Вентура сообщил, что офицеры ответили на звонок о проникновении на территорию мероприятия после 14:00 9 июня. По его словам, первого мужа поп-певицы Джейсона Александра задержали на месте церемонии.

Джейсон Александр был арестован после того, как офицеры заметили, что на него есть ордер на арест в другом округе. До этого Александр делал прямую трансляцию из своего аккаунта в соцсети, когда подходил к месту мероприятия. Дефилируя по почти пустому, но украшенному дому и саду, он неоднократно повторял им, что Спирс приглашала его.