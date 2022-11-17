Бывшим фанатам Канье Уэста предложили бесплатно избавиться от татуировок

На акцию под названием «Yeezy come, yeezy go» ее руководство решило пойти после скандала, связанного с антисемитскими высказываниями рэпера. Обычно подобная процедура обходится клиентам примерно в 2 000 фунтов стерлингов (в зависимости от размеров и сложности исходного рисунка).

— Мы все надеемся, что татуировки, которые мы делаем, всегда будут иметь для нас особое значение, однако вы никогда не можете предсказать будущее и то, как это может повлиять на ваше отношение к тату, — говорит генеральный директор NAAMA Studios Брайони Гарбетт. — Когда у вас есть татуировка, вдохновленная кем-то, кем вы восхищаетесь, а он начинает попадать в заголовки по всем неправильным причинам, это не совсем то, что вы хотите носить на себе и дальше.