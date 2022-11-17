Звёзды

Бывшим фанатам Канье Уэста предложили бесплатно избавиться от татуировок

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Удалить бесплатно татуировки, посвященные Канье Уэсту, предложила лондонская студия NAAMA.

Бывшим фанатам Канье Уэста предложили бесплатно избавиться от татуировок

На акцию под названием «Yeezy come, yeezy go» ее руководство решило пойти после скандала, связанного с антисемитскими высказываниями рэпера. Обычно подобная процедура обходится клиентам примерно в 2 000 фунтов стерлингов (в зависимости от размеров и сложности исходного рисунка).

— Мы все надеемся, что татуировки, которые мы делаем, всегда будут иметь для нас особое значение, однако вы никогда не можете предсказать будущее и то, как это может повлиять на ваше отношение к тату, — говорит генеральный директор NAAMA Studios Брайони Гарбетт. — Когда у вас есть татуировка, вдохновленная кем-то, кем вы восхищаетесь, а он начинает попадать в заголовки по всем неправильным причинам, это не совсем то, что вы хотите носить на себе и дальше.

Источник: InterMedia

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