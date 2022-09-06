Науседа: цена на электроэнергию должна быть ​​на уровне 24 центов

Цена на электроэнергию должна быть установлена на уровне 24 центов, а компенсацию должны получать все жители, — так считает президент Гитанас Науседа. По словам президента, предложения, представленные премьер-министром, были связаны с другими ценами, чуть выше. Однако президентская администрация настаивает на уровне — 24 цента.

Чтобы получить электроэнергию от независимого поставщика или изменить его со следующего месяца, потребители смогут делать выбор до конца текущего месяца. Об этом сообщил представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Паулюс Калмантас. По его словам, такой порядок вступит в силу уже в этом месяце. Таким образом, люди смогут выбирать независимого поставщика до предпоследнего числа текущего месяца, а не за две недели до конца месяца, как это было до сих пор, пишет LRT.

Министерство энергетики Литвы подготовило план мер по энергосбережению, который включает в себя финансирование и рекомендации для частного бизнеса и населения. В отопительный сезон предлагается снизить температуру внутри помещений до 19 градусов. А в зданиях бюджетной сферы — отключить горячую воду. Кроме того, предлагается разрешить сотрудникам работать удаленно по пятницам и понедельникам. Таким образом можно будет четыре дня подряд снижать температуру отопления в помещениях до 17 градусов. Также предлагается ограничить скоростной режим на автомагистралях до 110 км в час еще на два месяца — с октября по май. Подобные ограничения в данный момент действуют с ноября по март. План планируется рассмотреть в среду на заседании правительства.

Вопросы экономии электричества продумывает и столица. Планируется, что площадки для выгула собак ночью освещаться не будут, а тоннели, напротив, будут освещаться только ночью. На детских площадках и школьных стадионах снизится интенсивность освещения, а ночью свет будут выключать. Снизится интенсивность освещения и на магистральных улицах. Уличные фонари будут позже включать и раньше выключать. А в будущем на зданиях, принадлежащих муниципалитету, появятся солнечные батареи.

Тем временем в Литве начинается масштабное внедрение современных, умных, счетчиков на электроэнергию. Эти приборы должны облегчить учет использованного электричества. Жителям страны за приобретение и установку счетчиков платить не придется, однако увеличится тариф на распределение электричества. Новые счетчики будут устанавливать в два этапа. Первый уже начался: их устанавливают клиентам, которые используют больше 1000 кВт/ч в год и бизнес-клиентам. С 2026 года умные счетчики начнут устанавливать и другим потребителям.