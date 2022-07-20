Chainsmokers станут первыми, кто даст концерт в космосе

Дуэт Chainsmokers станет первой группой, давшей концерт на краю стратосферы.

Как сообщает Associated Press, это мероприятие станет возможно благодаря компании космического туризма World View. Ожидается, что в 2024 году Дрю Таггарт и Алекс Полл из Chainsmokers загрузятся в герметичную капсулу, которая сама будет привязана к стратостату. После короткого путешествия прямо наверх они дадут концерт примерно в 30 километрах над Землей, куда она будет транслироваться.

— Мы всегда мечтали отправиться в космос и рады сотрудничать с World View, чтобы получить это приключение и опыт, — говорится в заявлении группы. — Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными и вдохновляющими, и мы надеемся использовать этот полет для творчества в будущих проектах.

World View присоединяется к растущему рынку космического туризма во главе с Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX. В 2021 году Джефф Безос отправили в суборбитальный полет 90-летнего актера из «Звездного пути» Уильяма Шатнера, который стал самым пожилым астронавтом в истории.

Источник: InterMedia