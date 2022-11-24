Музыкальная новинка

Чонгук выпустил свой гимн чемпионата мира по футболу в Катаре

Автор Эвелина Никанорова
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Участник BTS Чон Чонгук и катарский исполнитель Фахад Аль-Кубайси выпустили песню «Dreamers».

Также исполнители выпустили клип. Ролик снят в красивых локациях Катара: в пустыне, на восточном базаре, на берегу моря, на крыше небоскреба и т.п. Кроме двух исполнителей композиции, в клипе появляются люди с флагами стран-участниц чемпионата и созданные с помощью компьютерной графики киты.

«Dreamers» — второй сингл Чонгука в этом году на фоне продолжающегося перерыва в творческой деятельности BTS. Первым был дуэт «Left and Right» с Чарли Путом.

Источник: InterMedia

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