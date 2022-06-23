Что изменится в расписании столичного общественного транспорта с 24 июня

С пятницы, 24 июня, столичный общественный транспорт переходит на летнее расписание. Это связано, в основном, со снижением пассажиропотока в период каникул и отпусков.

Что важно знать пассажирам?

по рабочим и праздничным дням изменится расписание автобусов маршрутов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 87, 88, 88N, 89, 114, 115, 116 и всех троллейбусов;

в рабочие дни изменится расписание автобусов 12, 16, 33, 35, 66 маршрутов.

С 24 июня будут также изменения некоторых маршрутов общественного транспорта:

Маршрут 10-го троллейбуса в летний сезон, с 24 июня по 31 августа, укорачивается до кольца Antakalnio;

Маршруты троллейбусов 13 и 18 объединяются и направляются до ул. Titnago;

Троллейбусы 19-го маршрута от ул. Šeimyniškių направляются на Жирмунский мост и будут курсировать по ул. Antakalnio до перекрестка Šilto – Antakalnio, и далее – по обычной трассе;

Троллейбусы 16-го маршрута в летний сезон, с 24 июня по 31 августа, будут курсировать до 21 час., а автобусы маршрута 2G после 21 час. – останавливаться на каждой остановке 16-го троллейбуса.

Чтобы было удобно часть пути совершать на велосипеде, – по маршрутам 31 и 36 автобусов будут ездить транспортные средства, приспособленные для перевозки велосипедов.

Автобусы 69-го маршрута летом не будут курсировать по улице S. Stanevičiaus. Трасса указанного маршрута по ул. S. Stanevičiaus возобновится с 1 сентября.

Памятка пассажирам

Расписание общественного транспорта можно найти на странице judu.lt или на остановках.

Об изменениях маршрутов общественного транспорта можно узнать здесь: tinyurl.com/nur239bu

Помочь спланировать поездку поможет средство JUDU: bit.ly/GreiciausiasMarsrutas.

За движением общественного транспорта можно следить в режиме реального времени bit.ly/VirtualiSvieslente.

Информация о работе общественного транспорта и изменениях в движении размещается на страницах judu.lt, facebook.com/susisiekimo.paslaugos. Ее также можно получить в приложениях m.Ticket и Trafi, или по телефону +370 5 210 70 50.