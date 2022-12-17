Что купить? 17 идей для тех, кто еще не определился с подарками на Рождество

До Рождества остается всего неделя. Многие счастливчики уже успели купить подарки своим близким. Но, скорее всего, есть и те, кто еще ждет посылок, заказанных в «черную пятницу», или делает подарки своими руками. А кто-то только сейчас собирается отправиться по магазинам. Как не растеряться и купить именно то, что нужно?

Сначала — о том, какие подарки лучше не дарить мужчинам…

Опыт показывает, что далеко не всех мужчин радует, когда они получают в подарок шампунь или пену для бритья, футболку или носки. Они говорят, что лучший подарок — это, условно говоря, тот, который включается в сеть или работает на батарейках. Поэтому если очень хочется купить мужу в подарок пену для бритья, лучше вместе с ней приобрести и станок для бритья, работающий на батарейках. Ну а носки и футболки сейчас бывают совсем нескучными, так что если подойти к поискам творчески, то вполне можно будет найти что-то интересное.

…женщинам

А вот многим женщинам, наборот, не каждый подарок, включающийся в розетку, доставит радость. Поэтому здесь надо быть осторожными. К счастью, подход к «домашним делам» за последние годы во многих семьях изменился, и ответственность за них ложится на многих домочадцев, а не только на «хранительницу очага». Но все же получить в подарок пылесос или мультиварку хотели бы далеко не все. Тут просто надо хорошенько подумать, чем любимой нравится заниматься. Возможно, хлебопечь или кухонный комбайн — это то, о чем она давно мечтала. Да и такие гаджеты для красоты, как фен для волос или какой-нибудь аппарат для маникюра тоже могут быть очень даже кстати.

…и детям

Что касается детей, то тут все понятно. Малышам нельзя дарить опасные вещи с мелкими детальками. Подарками, которые громко светят, разговаривают или без конца играют громкую музыку вы настроите против себя их родителей. Поэтому лучше выбирать развивающие игрушки или конструкторы по возрасту, а не что-то, что очень быстро надоест. Ну а подросткам вообще лучше не покупать что-то наугад — лучше заранее узнать, что они хотели бы получить в подарок. Или положить под елку конвертик с деньгами.

Где искать подарки?

В последние дни перед праздниками купить неплохой подарок можно в крупном магазине любой торговой сети. Прямо в торговых залах, бывает, выставляются какие-то товары, о которых мы бы даже не подумали. Главное — сохранять спокойствие и не делать эмоциональных покупок. А приобретая какой-то подарок, представить себе лицо человека, которому вы его собираетесь подарить. Если его/ее такой подарок порадует, можно брать.

В предпраздничные дни много интересных вещей можно купить также на рождественских ярмарках. Большой плюс в том, что такие подарки обычно не найдешь ни в каких магазинах.

Что купить?

1. Если уж зашла речь о ярмарках, то там можно поискать подарки для тех, кто знает, что такое хюгге. Мягкие пледы или накидки, свечи или ароматы для дома и даже наборы для вышивания. Все, что поможет создать в доме комфортную теплую уютную обстановку. Единственное условие — подарок не должен выбиваться из стиля дома, в который он должен попасть. Поэтому лучше выбирать товары универсальных оттенков и ненавязчивых запахов.

2. Пледы и подушки, кстати, могут стать отличным подарком и для молодых людей, которые только создали семью или начали свою самостоятельную жизнь. В съемной квартире часто не хватает каких-то теплых уютных вещей. Особенно если предполагается, что этот дом часто будут посещать гости.

3. А кроме красивых свечей, о которых мы уже говорили в п. 1, отличным подарком могут стать ароматические лампы, диффузоры. Такие лампы и увлажняют воздух, и ароматизируют его. Лучше, если ароматический диффузор будет ненавязчивого оттенка или даже «под дерево», чтобы он удачно вписался в интерьер. Выбор эфирного масла можно оставить тому, кому адресуется подарок.

4. Одежда, парфюмерия, украшения и какие-то другие личные вещи. Их лучше покупать, если вы хорошо знаете размеры/вкусы/пожелания того, кому ищете подарок.

5. То же самое относится к посуде, фужерам, наборам столовых приборов. Такие вещи стоит покупать, если вы хорошо знакомы с предпочтениями хозяев. Иначе им потом придется не забывать выставлять этот подарок на стол к вашему приходу.

6. Настольные игры. Отличный подарок для человека или семьи, которым нравится такое времяпровождение. В крупных магазинах есть много отделов с настольными играми. Их продавцы помогут подобрать самый лучший вариант, если вы раскажете, кому предназначается подарок.

7. Доска для записей. Она может быть белой — для записей цветным фломастером, или черной — для записей мелком. Пробковой, к которой можно прикалывать записки специальными булавочками, или магнитной.

8. Экологические подарки для дома. Сегодня это очень популярная тема, ведь многие люди стали задумываться о том, что лично они могут сделать, чтобы внести свой вклад в экологию. Это могут быть многоразовые мешочки для покупок, стеклянные контейнеры для еды, которыми можно будет заменить старые пластиковые коробочки, и многое другое.

9. Есть целая большая категория вещей, которые можно дарить любителям поездок и путешествий. Например, настенная карта мира. Бывают скретч-карты, в которых стирается верхний слой над теми странами, где уже удалось побывать (вкалываются булавочки, приклеиваются наклейки и т.д.). Есть отличные туристические наборы с тарелками, чашками и мисочками, которые можно брать с собой в походы. Есть специальные туристические коврики и пледы и много других отличных полезных вещей.

10. В качестве украшения интерьера, кстати, довольно удачными могут оказаться лампы из гималайской соли. Они дают уютное мягкое освещение и, как считается, очищают воздух от бактерий, успокаивают и повышают общий тонус организма.

11. Довольно универсальный подарок — качественная бутылка для воды из нержавеющей стали или стекла. Ее можно брать с собой и на тренировку, и в поездку. В этом же разделе — термокружка, в которую можно налить теплый напиток перед выходом на работу, или купить кофе по дороге.

12. Небольшая сумочка-органайзер для самых необходимых мелочей (документы, наушники, зарядное устройство и т.п.), которую можно носить с собой или брать в поездки.

13. Можно купить в подарок готовый парфюмерный набор. Или придумать (сделать) красивую упаковку и собрать «коробочку красоты» самостоятельно.

14. Есть много мелочей, которые могут доставить человеку радость и потом напоминать о том, что это именно вы их подарили. Например, красивая закладка для книги или ежедневника (если этот человек еще пользуется такими вещами), светоотражатель, стильный брелок для ключей.

15. А еще можно дарить впечатления. Для этой цели подойдут подарочные купоны на самую разную сумму и самые разные развлечения — от похода в кафе до полета на воздушном шаре. А могут еще быть купоны на массаж, покупки в магазинах или на какие-нибудь интересные мастер-классы.

16. Творческие люди могут сделать подарок близким своими руками, в зависимости от того, чем именно они увлекаются. Можно также испечь в подарок вкусное печенье или напечатать фотографии — и оформить с ними альбом.

17. Наконец, многие были бы не против получить в подарок продуктовый набор. В нем могут быть специи и различные семена, оливковое, льняное и другие масла, орехи, кофе, чай, шоколад, вкусное печенье и многое-многое другое.

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