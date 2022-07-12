Что случилось с госэкзаменами по математике?

Министр образования Юргита Шюгждинене сегодня прокомментировала плачевные результаты государственных экзаменов по математике, а также выводы комиссии, которая изучала работы абитуриентов.

По словам министра, она неоднозначно оценивает нынешнюю экзаменационную сессию. Хорошая новость в том, что литовский, география, история студентам даются хорошо. Но вот результаты экзамена по математике становятся хуже из года в год.

Экспертная комиссия проанализировала работы этого года и отметила, что экзаменационные задания соответствовали программе. При этом два дополнительных задания повышенной сложности были за пределами программы. Поэтому их было решено не учитывать в полной мере при оценке работ. В результате количество тех, кто сдал математику, не увеличилось. Однако стало больше тех, чья работа оценивается на 100 баллов.

По словам министра, в планах минобразования — уделить особое внимание преподаванию математики. При этом вариант — сделать математику не обязательной — даже не рассматривается. Не исключается возможность, что вернется практика экзамена по двум категориям, — как это было до 2013 года.

«Я думаю, что мы не можем убегать от проблемы, мы должны позаботиться о том, чтобы помочь детям лучше подготовиться к экзамену», — сказала Юргита Шюгждинене.

Напоминаем, что государственный экзамен по математике в этом году не сдали около 35% выпускников.