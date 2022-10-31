Cream Soda выпустила «Улетай» с бывшей солисткой

Группа Cream Soda представила новый трек «Улетай». Эта композиция была записана вместе с бывшей солисткой коллектива Анной Романовской, выступающей сейчас под именем как 4NN4.

Об уходе Анны Романовской из группы Cream Soda стало известно в конце прошлого года. Предполагалось, что между музыкантами произошел серьезный конфликт, поскольку и Анна и участники Cream Soda удалили общие фото из аккаунтов в соцсетях. Правда, сама Анна этого не подтверждала.

— Мы обнулили проект, поэтому логично, что мы всё удалили. Я начала новый проект 4NN4, и было бы странно, если бы у меня остались фотки с Cream Soda, — говорила она в одном из интервью.

Будет ли сотрудничество 4NN4 и Cream Soda продолжено после выхода трека «Улетай», пока не известно. В соцсетях музыканты предпочитают не распространяться на эту тему.

Источник: InterMedia