Деми Ловато начала панк-рок эру с нового сингла «Skin of My Teeth»

Деми Ловато представила сингл «Skin of My Teeth» со своего будущего альбома «Holy Fvck».

Релиз восьмой студийной работы Ловато увидит свет 19 августа.

Сама артистка характеризует свою новую работу как «эру панк-рока», устроив ранее «похороны своей поп-музыки» в социальных сетях.

– Я никогда так не была уверена в себе и своей музыке. Эта пластинка говорит сама за себя. Процесс создания альбома был очень насыщенным, и я благодарна своим поклонникам за то, что они были со мной во время этого путешествия. Эта запись – для вас! – говорит Ловато.

«Деми снова уходит из реабилитационного центра/Когда же это дерьмо закончится», — поет Ловато в начале «Skin of My Teeth», полулежа в ванне. «Похоже на голос в моей голове/Не могу поверить, что я не мертва».

Сам клип больше похож на легкий хоррор с рок-вставками, где Ловато пытается «рубиться» на гитаре, облаченная в винил.

Источник: InterMedia