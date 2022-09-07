Департамент миграции: новые услуги и живые очереди

Департамент миграции начал предоставлять новую услугу — курьерскую доставку документов. О новой услуге и других изменениях в работе Департамента миграции Эрнесту Алесину рассказала директор Департамента Эвелина Гудзинскайте.

— Начиная с этого понедельника мы предоставляем две большие и, нам кажется, очень удобные услуги для граждан Литвы. Возможность при оформлении документа заказать, чтобы паспорт или карточку удостоверения личности принес курьер. Домой или на работу — то есть, по адресу, который скажет клиент. Чтобы не надо было во второй раз идти в департамент и получать этот документ. Эта услуга стоит 9,99 евро. Ее можно заказать тогда, когда паспорт или карточка удостоверения личности заказывается в общем порядке. С получением через месяц. А вторая услуга — это возможность заказать паспорт или карточку в одном месте — напрмер, в Клайпеде, — а забрать уже в другом городе. Например, в Вильнюсе или в Каунасе, — сказала Эвелина Гудзинскайте.

Как происходит заказ паспорта в срочном порядке (в тот же день)?

При оформлении паспорта в срочном порядке (в тот же день) можно будет заказать паспорт в порядке живой очереди не только в Вильнюсе, как было до сих пор. За получением паспорта в тот же день можно обращаться до 12 часов, например, в Клайпеде, а забрать документ в тот же день после 15 часов в Вильнюсе. Получение возможно только в Вильнюсе. Стоимость услуги оформления паспорта в срочном порядке, то есть в тот же день, составляет 190 евро.

Следует обратить внимание на время при заказе паспорта в тот же день

если заявка подана до 9 час. — можно забрать в тот же день в Вильнюсе с 11 часов;

если заявка подана с 9 до 12 часов — получить документ можно в тот же день в Вильнюсе с 14 часов.

Услуга курьерской доставки не предоставляется в следующих случаях:

когда документ, удостоверяющий личность и гражданство Литовской Республики, выдается впервые;

если гражданин желает получить документ, удостоверяющий личность, в срочном порядке (т.е. в тот же день, в течение одного или 5 рабочих дней);

если при подаче заявления о выдаче удостоверения личности гражданин выразил желание получить карточку удостоверении личности с электронным сертификатом опознания личности и сертификатом электронной подписи;

если у человека нет действительного документа, удостоверяющего личность (паспорта или удостоверения личности) — то есть, он утерян, украден или срок его действия истек более месяца назад.

Департамент миграции также сообщает, что получение паспорта или ID-карты возможно не в том же отделении Департамента, где подается заявление, а в другом, выбранном клиентом. То есть, при подаче заявки клиент должен будет указать, в каком отделении он хотел бы получить документ.

Какова ситуация с очередями в отделениях миграции, можно ли обращаться в порядке живой очереди?