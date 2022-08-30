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Департамент миграции с 5 сентября предоставляет новую услугу — доставку документов на дом

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Департамент миграции сообщает, что с 5 сентября по желанию клиента карту удостоверения личности (если она без сертификата электронной подписи) или паспорт можно будет доставить по указанному адресу в Литве и получить посредством курьерской службы. Стоимость услуги составляет 9,99 евро.

Департамент миграции с 5 сентября предоставляет новую услугу &#8212; доставку документов на дом

Департамент миграции с 5 сентября предоставляет новую услугу — доставку документов на дом

Услуга предоставляется только при обращении за выдачей удостоверения личности или паспорта в общем порядке. Плата за услугу взимается отдельно за каждый заказанный документ.

Важно знать, что курьерская услуга не предоставляется в следующих случаях:

  • когда документ, удостоверяющий личность и гражданство Литовской Республики, выдается впервые;
  • если гражданин желает получить документ, удостоверяющий личность, в срочном порядке (т.е. в тот же день, в течение одного или 5 рабочих дней);
  • если при подаче заявления о выдаче удостоверения личности гражданин выразил желание получить карточку удостоверении личности с электронным сертификатом опознания личности и сертификатом электронной подписи;
  • если у человека нет действительного документа, удостоверяющего личность (паспорта или удостоверения личности) — то есть, он утерян, украден или срок его действия истек более месяца назад.

Департамент миграции также сообщает, что получение паспорта или ID-карты возможно не в том же отделении Департамента, где подается заявление, а в другом, выбранном клиентом. То есть, при подаче заявки клиент должен будет указать, в каком отделении он хотел бы получить документ.

Важное изменение в отношении сертификата электронной подписи. У клиента появляется возможность выбрать, заказывать ли ID-карту с сертификатом электронной подписи или без него. Если сертификат электронной подписи не запрашивается, лицо, получившее удостоверение личности, не сможет с ним подписываться электронным способом.

Заказ паспорта в срочном порядке (т.е. в тот же день)

При оформлении паспорта в срочном порядке (в тот же день) можно будет заказать паспорт в порядке живой очереди не только в Вильнюсе, как было до сих пор. За получением паспорта в тот же день можно обращаться до 12 часов, например, в Клайпеде, а забрать документ в тот же день после 15 часов в Вильнюсе. Получение возможно только в Вильнюсе. Стоимость услуги оформления паспорта в срочном порядке, то есть в тот же день, составляет 190 евро.

Следует обратить внимание на время при заказе паспорта в тот же день

  • если заявка подана до 9 час. — можно забрать в тот же день в Вильнюсе с 11 часов;
  • если заявка подана с 9 до 12 часов — получить документ можно в тот же день в Вильнюсе с 14 часов.

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