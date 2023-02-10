Depeche Mode выпустили первый сингл из «Memento Mori»

Группа Depeche Mode выпустила первый сингл и клип «Ghosts Again» с будущего альбома «Memento Mori».

В песне группа обращается к темам жизни после смерти, которые движут всем новым альбомом и которые стали еще более актуальными после кончины Энди Флетчера в прошлом году.

— Для меня «Ghosts Again» просто передает этот идеальный баланс меланхолии и радости, — говорит фронтмен Дэйв Гэхан.

Релиз «Memento Mori» состоится 24 марта, в пластинку войдут 12 треков. Хотя работа над альбомом началась еще при жизни Флетчера, он не успел принять участие в записи.

Источник: InterMedia