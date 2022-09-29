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Депп и Хёрд готовятся к суду и вспоминают свою совместную жизнь

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Первый трейлер фильма «Hot Take: The Depp/Heard Trial» обнародовал видеосервис Tubi.

Фильм картина расскажет художественным языком о недавнем суде между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. В ролике воссоздаются моменты судебного заседания и общения обеих сторон с их адвокатами, а также экранизированы их показания: показаны кадры семейной жизни скандальной актерской пары.

Роль Джонни сыграл Марк Гапка («Параллели»), Эмбер – Меган Дэвис («Две девицы на мели»).

Премьера состоится на Tubi уже 30 сентября.

Источник: InterMedia

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