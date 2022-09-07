Детские кружки: не забываем оформлять корзину неформального образования

Столичное самоуправление сообщает, что с сентября детям со средними, высокими или очень высокими спецпотребностями назначается вдвое большая корзина неформального образования (NVŠ). Для них стоимость посещения кружков снизится на 40 евро. Для остальных школьников размер корзины не изменился — он составляет 20 евро в месяц.

При этом в столице он все же выше, чем в других крупных городах Литвы. В них корзина в размере 20 евро выделяется только на программы, соответствующие приоритетным направлениям. Для остальных размер корзины неформального образования составляет 15 евро.

«Корзиной неформального детского образования в Вильнюсе уже успешно воспользовались более 25 тысяч учеников 1-12 классов. Корзина назначается вне зависимости от социального положения семьи учащегося, места жительства или учебного заведения. Ею могут воспользоваться все школьники, которые учатся в 1-12 классах», — сказал представитель Вильнюсского самоуправления Видмантас Миткус.

Как получить корзину неформального образования?

Родителям следует обратиться в учреждение, оказывающее услуги неформального образования, и попросить снизить стоимость кружка на размер корзины.

После подписания договора корзина выделяется на весь учебный год — или на то время, пока ребенок посещает занятия.

Корзина применяется с 1 сентября по 30 июня.

В один период времени можно использовать корзину только для одного кружка. После расторжения договора с тем или иным кружком можно заключить новый — с другим кружком или деятельностью.

По словам В. Миткуса, воспользоваться корзиной NVŠ могут и дети, прибывшие из Украины. Важно, чтобы они были зарегистрированы в одном из общеобразовательных учреждений Литвы.

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