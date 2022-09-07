Дети Образование

Детские кружки: не забываем оформлять корзину неформального образования

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Столичное самоуправление сообщает, что с сентября детям со средними, высокими или очень высокими спецпотребностями назначается вдвое большая корзина неформального образования (NVŠ). Для них стоимость посещения кружков снизится на 40 евро. Для остальных школьников размер корзины не изменился — он составляет 20 евро в месяц.

Детские кружки: не забываем оформлять корзину неформального образования

При этом в столице он все же выше, чем в других крупных городах Литвы. В них корзина в размере 20 евро выделяется только на программы, соответствующие приоритетным направлениям. Для остальных размер корзины неформального образования составляет 15 евро.

«Корзиной неформального детского образования в Вильнюсе уже успешно воспользовались более 25 тысяч учеников 1-12 классов. Корзина назначается вне зависимости от социального положения семьи учащегося, места жительства или учебного заведения. Ею могут воспользоваться все школьники, которые учатся в 1-12 классах», — сказал представитель Вильнюсского самоуправления Видмантас Миткус.

Как получить корзину неформального образования?

  • Родителям следует обратиться в учреждение, оказывающее услуги неформального образования, и попросить снизить стоимость кружка на размер корзины.
  • После подписания договора корзина выделяется на весь учебный год — или на то время, пока ребенок посещает занятия.
  • Корзина применяется с 1 сентября по 30 июня.
  • В один период времени можно использовать корзину только для одного кружка. После расторжения договора с тем или иным кружком можно заключить новый — с другим кружком или деятельностью.

По словам В. Миткуса, воспользоваться корзиной NVŠ могут и дети, прибывшие из Украины. Важно, чтобы они были зарегистрированы в одном из общеобразовательных учреждений Литвы.

Источник

Tags:

Похожее

Новый учебный год: за парты отправляются около полумиллиона учащихся, из них 30 тысяч &#8212; первоклашки

Новый учебный год: за парты отправляются около полумиллиона учащихся, из них 30 тысяч — первоклашки

Автор Анжелика Орлёнок
С 1 сентября на остановках Kiss and ride возле детсадов можно будет останавливаться и после обеда

С 1 сентября на остановках Kiss and ride возле детсадов можно будет останавливаться и после обеда

Автор Анжелика Орлёнок
Какие изменения в проведении экзаменов будут в новом учебном году?

Какие изменения в проведении экзаменов будут в новом учебном году?

Автор Анжелика Орлёнок
В поликлинику с маленьким ребенком. Как уговорить не бояться?

В поликлинику с маленьким ребенком. Как уговорить не бояться?

Автор Анжелика Орлёнок
Студенты-педагоги смогут заключать предварительные договоры о трудоустройстве

Студенты-педагоги смогут заключать предварительные договоры о трудоустройстве

Автор Анжелика Орлёнок
Самые популярные имена для новорожденных &#8212; София и Маркас

Самые популярные имена для новорожденных — София и Маркас

Автор Анжелика Орлёнок
Прием в вузы. На бесплатном обучении &#8212; на 800 студентов меньше, будущий учитель химии &#8212; всего один

Прием в вузы. На бесплатном обучении — на 800 студентов меньше, будущий учитель химии — всего один

Автор RADIO•R
Дошкольное образование скоро станет всеобщим для детей от 2 лет

Дошкольное образование скоро станет всеобщим для детей от 2 лет

Автор Анжелика Орлёнок
На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

Автор Анжелика Орлёнок