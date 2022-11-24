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Девушка противостоит странному преступному миру в трейлере сериала «Ковбой из Копенгагена»

Автор Эвелина Никанорова
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Трейлер сериала «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна представил Netflix.

6-серийный фильм в стиле нуар рассказывает о загадочной юной героине Миу (Анжела Бундалович), которая после многих лет жизни в рабстве внедряется в преступный мир Копенгагена в поисках справедливости и мести. Там она встречает как врагов, так и неожиданных союзников.

«Ковбой из Копенгагена» — первая за 15 лет работа Рефна, снятая в его родной Дании. Главные роли сыграли также Лола Корфиксен, Златко Бурич, Андреас Ликке Йоргенсен, Джейсон Хендил-Форссел, Лили Чжан и Драгана Милутинович.

В Дании премьерный показ стартует 8 декабря, а во всем мире, на Netflix, — 5 января 2023 года.

Источник: InterMedia

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