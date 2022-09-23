Музыкальная новинка

Диана Арбенина предупредила о коварстве «Эйфории»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Группа «Ночные Снайперы» выпустила в свет новый сингл «Эйфория».

По словам солистки коллектива Дианы Арбениной, в этой песне она решила предупредить о коварстве любовной эйфории, которая, согласно тексту композиции, длится «максимум два года».

— Эта песня — не моя история, — рассказала Арбенина в своих соцсетях. — Но я точно знаю как это бывает. Эйфория коварная штука. Как веселящий газ. Как наркотическое опьянение. Как сугроб вранья самому себе. Но стоит, наверное, это пережить, чтобы запомнить как было больно и не повторить больше никогда.

Источник: InterMedia

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