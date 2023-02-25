Музыкальная новинка

Диана Арбенина выпустила очень личных «Соловьев»

Автор Эвелина Никанорова
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Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» представили новый сингл и клип «Соловьи».

— Я написала ее в июне 2020 года, — рассказала Диана. — В ней вся моя тоска по родине и предчувствие грядущей потери любви, у которой с самого начала не было ни одного шанса. Мы не торопились являть миру «Соловьев», но сейчас, в феврале 2023 года, пришло время выпустить их на волю вместе с моей душой, никогда не знавшей границ. Спасибо Дэну Жданову за глубокое понимание песни. Спасибо родителям за мою принадлежность к исконной славянской музыкальной культуре, преданность и восхищение ею.

Клип «Соловьи» смонтирован режиссером Кириллом Пискаревым из домашнего видео Дианы Арбениной. Ролик получился максимально открытым и непостановочным.

Источник: InterMedia

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