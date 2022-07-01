Дэвид Боуи снова стал Барби

Барби Боуи с лохматыми рыжими волосами, ярким макияжем, в светло-голубом костюме, полосатой рубашке и галстуке из клипа «Life on Mars?» и оксфордах на платформе отмечает 50-летие классического альбома музыканта «Hunky Dory» 1971 года.

— Мы хотели, чтобы кукла выглядела не как Барби, а именно как Боуи, показать его сущность, — говорит менеджер по дизайну Mattel Линда Кьяу-Мершон. – Он был довольно худым и бледным, кажется, нам удалось достичь определенного баланса.