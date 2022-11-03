Для тех, кто любит попариться в бане. Информация, которая поможет избежать пожаров и спасти жизнь

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, в этом году в банях произошло 98 пожаров. Специалист по пожарной безопасности делится советами, как таких пожаров можно было бы избежать.

Только за минувшие выходные, а также в День всех святых и День поминовения усопших горело 6 саун. Пожарные спешили тушить их в Кретинге, Вильнюсе, Каунасе, Укмерге, Вейверяй (Приенайский р-н) и деревне Крийобаляй (Кальварийское самоуправление). В одном из таких пожаров, произошедшем 29 октября в Кретинге, пострадала женщина.

Советами, как предотвратить пожар, делится Йонас Йочис — главный специалист Ширвинтской пожарно-спасательной службы.

Технические причины пожаров

Прежде всего, перед сезоном топки важно прочистить дымоход. Оценить, герметичны ли печь и ее топливная дверца, нет ли следов перегрева на деревянных конструкциях.

Чаще всего причиной пожаров являются нарушения требований к устройству и эксплуатации печей, каминов и дымоходов, их неисправность, а также неполадки электрического оборудования, электроинсталляции и т.д.

«Пожалуй, наиболее опасны пожары в банях, оборудованных вместе с другими помещениями. Поэтому, прежде чем выбирать для своего отдыха жилые или банные постройки, важно убедиться в их пожарной безопасности. Есть ли в них эвакуационные выходы, оборудована ли пожарная сигнализация или автономные датчики дыма в помещениях для ночевки», — советует специалист.

Есть две основные причины пожаров в банях. Одна заключается в том, что они неправильно оборудуются, другая – в том, что небезопасно эксплуатируются. Иногда неправильно используемые строительные смеси и другие материалы под воздействием высоких температур рассыпаются, «оголяя» возгораемую конструкцию.

Еще одна распространенная причина возгорания – это оставление «мостиков тепла» при установке банных печей. Это происходит, когда конструкции, предназначенные для защиты возгораемых материалов, свинчивают металлическими шурупами. Металлический крепеж под воздействием температуры печи нагревается настолько, что воспламеняет деревянную конструкцию, в которую он вкручен.

Возгорание может возникнуть и в том случае, если печь или дымоход оборудуются слишком близко к возгораемым конструкциям здания, которые впоследствии, под воздействием высоких температур, воспламеняются.

Специалист советует при установке банных печей и дымоходов руководствоваться «Правилами пожарной безопасности для систем отопления на твердом топливе» (Žin., 2013-11-07, Nr. 115-5798). В них приводятся требования к системам отопления, указываются безопасные расстояния от дымоходов и отопительных печей до воспламеняемых материалов.

Человеческий фактор

Причиной пожаров эксплуатационного характера в банях часто бывает и неосторожное поведение людей. Одна из самых частых причин возгорания — оставленные без присмотра горящие печи в банях.

Причиной пожаров в банях, особенно в старых, бывают дымоходы и печи, потерявшие в процессе эксплуатации герметичность. А также не установленные (или установленные, но недостаточного размера) на возгораемых полах рядом с топкой негорючие ограждения.

Большую опасность представляют угарные газы.

«Если топка банной печи оборудована из общих банных помещений (предбанника, зала и т. д.), в них могут скапливаться опасные для жизни человека дымы», — обращает внимание Й. Йочис. — Так как времяпровождение в бане иногда затягивается, то пытаясь дольше выдержать высокую температуру, печь продолжают топить дальше, часто регулируют топливную дверцу, регулируют задвижку дымохода… И тогда угарный газ, а он без запаха, может распространиться по помещению, отравляя людей. Поэтому нежелательно топить печь во время принятия бани. А перед походом в нагреваемое помещение желательно его немного проветрить».

Почему перед тем, как отдыхать в бане, надо «изгнать бесов»

По словам Й. Йочиса, люди старшего поколения говорили, что перед тем, как начать греться, надо «изгнать чертей». То есть удалить из печки оставшиеся угли, полностью открыв дверцу топки и поливая водой раскаленные камни.

Специалист обращает внимание еще на один немаловажный факт, актуальный для владельцев старых бань. Раньше между топкой и деревянной стеной для защиты от перегрева устанавливали песчаные наполнители. В процессе эксплуатации, когда и стена и печь теряют герметичность, песок высыпается, и горючая стена строения становится небезопасной. О риске воспламенения деревянной отделки отопительного помещения могут предупреждать потемневшие и истончившиеся отделочные доски.

Элементарные правила безопасности

1. Как и в других помещениях, в здании сауны должен быть огнетушитель.

2. О появлении в помещении коварных и смертоносных угарных газов может информировать автономный детектор газа.

3. Дверь бани должна открываться наружу. Она должна быть без замков и задвижек, чтобы в случае пожара можно было как можно быстрее выбраться наружу.

4. Чтобы предотвратить ожоги людей, полки не следует устанавливать слишком близко к печи.

Опыт пожарных показывает, что только старательно позаботившись о безопасности, можно защитить себя и своих близких.

Отдел коммуникации Департамента противопожарной безопасности и спасения

Фото из личного архива Й. Йотиса