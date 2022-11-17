«Дневники принцессы 3» снимет Disney

Третью часть кинофраншизы «Дневники принцессы» (The Princess Diaries) запустила в разработку кинокомпания Disney.

Как сообщает Hollywood Reporter, сценарий фильм пишет Аадрита Мукерджи («Супергёрл», «Скорпион», «Джек Ричер»). По данным издания, это будет именно продолжение, а не ремейк или спин-офф.

Оба фильма режиссера Гэрри Маршалла были основаны на романах серии «Дневники принцессы» американской писательницы Мэг Кэбот. В первой части, вышедшей в 2001 году (в российском прокате под названием «Как стать принцессой») рассказывалась история 15-летней Мии (ее сыграла Энн Хэтэуэй) – подростка из Нью-Йорка, которая неожиданно узнает от своей бабушки Клариссы Ренальди (Джули Эндрюс), что является принцессой страны Женовии и после недавней смерти своего отца должна стать королевой. Перед скромной девушкой нелегкий выбор: остаться «серой мышкой» в своей старой жизни или стать настоящей принцессой. Фильм стал одним из главных хитов года (заработав 165 миллионов долларов в прокате) и сделал звездой Хэтэуэй.

Действие второго части «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» (2004) происходило уже в Женовии, где 21-летняя принцесса Миа готовится к коронации и свыкается с королевской жизнью. Но для того, чтобы официально взойти на трон, ей надо найти жениха и выйти замуж. Возлюбленного Мии Николаса сыграл Крис Пайн, и финал фильма намекал на то, что они поженились.

Пока нет информации, что исполнители главных ролей подписали контракт на съемки, хотя Энн Хэтуэй во многих интервью выражала желание вернуться в проект. Режиссер Гэрри Маршалл (скончавшийся в 2016 году) работал над третьей частью и незадолго до смерти говорил, что получил согласие актрисы. Кто займет режиссерское кресло нового фильма, пока не известно. Продюсер первых двух картин Дебра Мартин Чейз будет курировать триквел.

Источник: InterMedia