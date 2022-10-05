Доктор Ватсон станет героем детективно-медицинского сериала

Доктор Ватсон станет главным героем нового сериала CBS. Как сообщает Deadline, многосерийный фильм под названием «Ватсон» будет представлять собой медицинскую драму с элементами детектива.

Действие «Ватсона» разворачивается спустя год после гибели Холмса от рук его заклятого врага – профессора Мориарти. Джон Ватсон решает возобновить медицинскую практику, открывает собственную клинику и переключает свое внимание с раскрытия преступлений на решение величайшей тайны: болезни и того, как она разрушает нашу жизнь. Однако его прошлое не оставляет доктора, как и их общие с Шерлоком враги.

Источник: InterMedia