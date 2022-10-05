Звёзды Что посмотреть

Доктор Ватсон станет героем детективно-медицинского сериала

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Доктор Ватсон станет главным героем нового сериала CBS. Как сообщает Deadline, многосерийный фильм под названием «Ватсон» будет представлять собой медицинскую драму с элементами детектива.

Доктор Ватсон станет героем детективно-медицинского сериала

Действие «Ватсона» разворачивается спустя год после гибели Холмса от рук его заклятого врага – профессора Мориарти. Джон Ватсон решает возобновить медицинскую практику, открывает собственную клинику и переключает свое внимание с раскрытия преступлений на решение величайшей тайны: болезни и того, как она разрушает нашу жизнь. Однако его прошлое не оставляет доктора, как и их общие с Шерлоком враги.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Эд Ширан и Элли Гулдинг получили BMI London Awards 2022

Эд Ширан и Элли Гулдинг получили BMI London Awards 2022

Автор Эвелина Никанорова
Флоренс Пью пытается спасти голодающую девочку в трейлере «Чуда»

Флоренс Пью пытается спасти голодающую девочку в трейлере «Чуда»

Автор Эвелина Никанорова
Спин-офф «Бумажного дома»: вышел первый тизер сериала «Берлин»

Спин-офф «Бумажного дома»: вышел первый тизер сериала «Берлин»

Автор Эвелина Никанорова
Уилл Смит бежит с Юга на Север Америки через болота в трейлере «Освобождения»

Уилл Смит бежит с Юга на Север Америки через болота в трейлере «Освобождения»

Автор Эвелина Никанорова
Индейский бог вступает в схватку в трейлере сиквела «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Индейский бог вступает в схватку в трейлере сиквела «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Автор Эвелина Никанорова
Земфира намекнула на дату выпуска нового альбома

Земфира намекнула на дату выпуска нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
2 премьеры в кино: французско-литовский фантастический фильм и новый фильм ужасов

2 премьеры в кино: французско-литовский фантастический фильм и новый фильм ужасов

Автор Гинтарас Зукас
Депп и Хёрд готовятся к суду и вспоминают свою совместную жизнь

Депп и Хёрд готовятся к суду и вспоминают свою совместную жизнь

Автор Эвелина Никанорова
Биографическая драма о Мэрилин Монро, история о трёх сестрах-ведьмах и другие главные премьеры недели

Биографическая драма о Мэрилин Монро, история о трёх сестрах-ведьмах и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас