Документальный фильм о Роберте Дауни старшем, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и другие главные премьеры недели

Уиллоу (сериал, 1 сезон)
(фэнтези, приключения, семейный) на Disney+ с 30 ноября
Группа героев отправляется в опасный поход в места, находящиеся далеко за пределами их дома, где они должны столкнуться со своими внутренними демонами и объединиться, чтобы спасти свой мир.
Рождество, полное благодати (фильм)
(комедия) на Netflix с 30 ноября
Карлиньос уличает возлюбленную в измене, а затем встречает веселую Грасу, готовую сыграть его новую девушку и спасти его от позора на семейном рождественском ужине.
Имя мне Вендетта (фильм)
(боевик, криминал) на Netflix с 30 ноября
Старые враги бывшего киллера-мафиози убивают его жену и шурина. Вместе с дочерью он скрывается в Милане и продумывает план мести.
Человек действия (фильм)
(драма, криминал) на Netflix с 30 ноября
В этой драме, вдохновлённой жизнью анархист Лусио Уртубиа, нацеливается на один из крупнейших банков мира с помощью гениальной операции по подделке документов.
Тролль (фильм)
(фэнтези, приключения, боевик) на Netflix с 1 декабря
На горе в Норвегии просыпается древний тролль. Группа героев-оборванцев объединяет свои силы, чтобы не дать троллю опустошить земли.
Любовник леди Чаттерли (фильм)
(драма, мелодрама) на Netflix с 2 декабря
Остыв к мужу, леди Чаттерли заводит бурный роман с егерем в их поместье.
Роберт Дауни ст. (фильм)
(документальный) на Netflix с 2 декабря
Фильм рассказывает о творчестве одного из главных андеграундных американских режиссеров 1960-х годов Роберте Дауни-старшем.
Воины будущего (фильм)
(фантастика, боевик, приключения) на Netflix с 2 декабря
Когда на планету падает метеор, несущий губительное растение, у отряда самоубийц есть всего несколько часов, чтобы спасти постапокалиптический город от полного уничтожения.
Скрудж: Рождественская песнь (фильм)
(мультфильм) на Netflix с 2 декабря
В холодный канун Рождества у эгоистичного скряги Эбенезера Скруджа остается одна ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее — пока еще есть время.
Горячая голова (сериал)
(фантастика, приключения, детектив) на Netflix с 2 декабря
В дистопическом мире, где людей поражает эпидемия, распространяющаяся посредством общения, тираническая организация преследует лингвиста, устойчивого к заболеванию.
Улица Светлячков (сериал, 2 сезон)
(драма, мелодрама) на Netflix с 2 декабря
Две женщины на протяжении четырех десятилетий остаются неразлучными подругами. Кейт Маларки — замкнутая и скромная, всегда была в тени энергичной журналистки Талли Харт, что не мешало их дружбе, которая выдержала много испытаний.
Три Пайнс (сериал)
(драма) на Amazon Prime Video с 2 декабря 2022
История мужчины, который занимается расследованием убийств в городке Три Пайнс. Он видит то, чего не видят другие: мифическое в обыденном, открывает давно похороненные тайны и сталкивается с несколькими собственными призраками.
Медленные лошади (сериал, 2 сезон)
(триллер, драма, детектив) на Apple TV+ с 2 декабря
Старый знакомый руководителя отдела «Медленных лошадей» Джексона Лэма, бывший осведомитель по имени Дикки Боу, умирает в автобусе на подъезде к Оксфорду. Смерть его выглядит подозрительно, но на его мобильном телефоне Лэм находит неотправленное сообщение с одним словом: «Цикады».