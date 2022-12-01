Документальный фильм о Роберте Дауни старшем, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и другие главные премьеры недели

Уиллоу (сериал, 1 сезон)

(фэнтези, приключения, семейный) на Disney+ с 30 ноября

Группа героев отправляется в опасный поход в места, находящиеся далеко за пределами их дома, где они должны столкнуться со своими внутренними демонами и объединиться, чтобы спасти свой мир.

Рождество, полное благодати (фильм)

(комедия) на Netflix с 30 ноября

Карлиньос уличает возлюбленную в измене, а затем встречает веселую Грасу, готовую сыграть его новую девушку и спасти его от позора на семейном рождественском ужине.

Имя мне Вендетта (фильм)

(боевик, криминал) на Netflix с 30 ноября

Старые враги бывшего киллера-мафиози убивают его жену и шурина. Вместе с дочерью он скрывается в Милане и продумывает план мести.

Человек действия (фильм)

(драма, криминал) на Netflix с 30 ноября

В этой драме, вдохновлённой жизнью анархист Лусио Уртубиа, нацеливается на один из крупнейших банков мира с помощью гениальной операции по подделке документов.

Тролль (фильм)

(фэнтези, приключения, боевик) на Netflix с 1 декабря

На горе в Норвегии просыпается древний тролль. Группа героев-оборванцев объединяет свои силы, чтобы не дать троллю опустошить земли.

Любовник леди Чаттерли (фильм)

(драма, мелодрама) на Netflix с 2 декабря

Остыв к мужу, леди Чаттерли заводит бурный роман с егерем в их поместье.

Роберт Дауни ст. (фильм)

(документальный) на Netflix с 2 декабря

Фильм рассказывает о творчестве одного из главных андеграундных американских режиссеров 1960-х годов Роберте Дауни-старшем.

Воины будущего (фильм)

(фантастика, боевик, приключения) на Netflix с 2 декабря

Когда на планету падает метеор, несущий губительное растение, у отряда самоубийц есть всего несколько часов, чтобы спасти постапокалиптический город от полного уничтожения.

Скрудж: Рождественская песнь (фильм)

(мультфильм) на Netflix с 2 декабря

В холодный канун Рождества у эгоистичного скряги Эбенезера Скруджа остается одна ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее — пока еще есть время.

Горячая голова (сериал)

(фантастика, приключения, детектив) на Netflix с 2 декабря

В дистопическом мире, где людей поражает эпидемия, распространяющаяся посредством общения, тираническая организация преследует лингвиста, устойчивого к заболеванию.

Улица Светлячков (сериал, 2 сезон)

(драма, мелодрама) на Netflix с 2 декабря

Две женщины на протяжении четырех десятилетий остаются неразлучными подругами. Кейт Маларки — замкнутая и скромная, всегда была в тени энергичной журналистки Талли Харт, что не мешало их дружбе, которая выдержала много испытаний.

Три Пайнс (сериал)

(драма) на Amazon Prime Video с 2 декабря 2022

История мужчины, который занимается расследованием убийств в городке Три Пайнс. Он видит то, чего не видят другие: мифическое в обыденном, открывает давно похороненные тайны и сталкивается с несколькими собственными призраками.

Медленные лошади (сериал, 2 сезон)

(триллер, драма, детектив) на Apple TV+ с 2 декабря

Старый знакомый руководителя отдела «Медленных лошадей» Джексона Лэма, бывший осведомитель по имени Дикки Боу, умирает в автобусе на подъезде к Оксфорду. Смерть его выглядит подозрительно, но на его мобильном телефоне Лэм находит неотправленное сообщение с одним словом: «Цикады».