Документальный фильм о Селене Гомес и ее психическом здоровье выйдет в ноябре

Обнародован тизер-трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я» (Selena Gomez: My Mind & Me).

— После многих лет в центре внимания Селена Гомес добивается невообразимой славы. Но как только она достигает новой вершины, неожиданный поворот затягивает ее во тьму. Этот уникально откровенный и интимный документальный фильм рассказывает о ее шестилетнем путешествии к новому свету, — сообщается в синопсисе ленты.

В ролике можно увидеть Селену в самых разных эмоциональных состояниях: от радости и веселья до слез и отчаяния.

— Мой разум и я. Иногда мы не ладим, и дышать становится тяжело… Но я бы не стала менять свою жизнь, — написала певица и актриса в соцсетях в комментариях к тизеру.

«Селена Гомес: Мой разум и я» откроет фестиваль Американского института кино (AFI Fest) 2 ноября, а 4-го состоится мировая премьера на Apple TV+.

Источник: InterMedia