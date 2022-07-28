Документальный сериал об истории студии спецэффектов, которую основал сам Джордж Лукас, драматический сериал о крушении самолета и другие главные премьеры в сети

Дне8ники (сериал, 1 сезон)

(семейный, комедия) на Netflix с 26 июля

Первые увлечения, первые поцелуи, веселье с друзьями — и вражда с соперниками. В коридорах средней школы Галилео Галилея каждый день полон сюрпризов!

Свет и Магия (сериал, 1 сезон)

(документальный) на Disney+ с 27 июля

Документальный сериал об истории студии спецэффектов Industrial Light & Magic, которую основал сам Джордж Лукас. IL&M работала не только над сагой Лукаса, но и над другими культовыми франшизами вроде «Гарри Поттера».

Дыши (сериал, 1 сезон)

(приключения, драма, триллер) на Netflix с 28 июля

Когда небольшой самолет терпит крушение посреди канадской пустыни, женщина вынуждена одна бороться со стихией, чтобы выжить.

Без пары (сериал, 1 сезон)

(комедия) на Netflix с 29 июля

Майкл считал, что жизнь идеальна, пока партнер не бросил его после 17 лет совместной жизни. В одночасье Майклу предстоит столкнуться с двумя кошмарами — потерять того, кого он считал своей второй половинкой, и прочувствовать, что значит быть одиноким сорокалетним геем в Нью-Йорке. В главной роли Нил Патрик Харрис.

Пурпурные сердца (фильм)

(драма, музыка, мелодрама) на Netflix с 29 июля

Молодая певица соглашается на фиктивный брак с морпехом, который готовится к предстоящей службе, но трагедия приводит к тому, что между ними появляются настоящие чувства.

На поверхности (сериал, 1 сезон)

(триллер) на Apple TV+ с 29 июля

В результате тяжелой травмы головы Софи теряет память. Пытаясь восстановить свою жизнь с помощью мужа и друзей, Софи начинает сомневаться в идеальности своей безупречной на первый взгляд жизни.

Эмбер Браун (сериал, 1 сезон)

(детский, семейный, драма) на Apple TV+ с 29 июля

У Эмбер Браун наступили тяжелые времена: родители в разводе, а лучший друг переезжает. Но ее рисунки, видеодневник и новая подруга Брэнди помогут ей выразить свои чувства и найти в мире вокруг любовь и счастье.

Газетчицы (сериал, 1 сезон)

(фантастика, ужасы, детектив) на Amazon Prime Video с 29 июля

Сюжет рассказывает о четырех верных подружках, которые стараются зарабатывать на карманные расходы тем, что доставляют газеты. Однажды главные героини встречают путешественников во времени и это меняет их судьбу.