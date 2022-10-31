Дороги

Дорожная полиция Литвы сообщает, какие рейды будут проводиться в ноябре

Автор Анжелика Орлёнок
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Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в ноябре будут проводиться следующие профилактические мероприятия.

Дорожная полиция Литвы сообщает, какие рейды будут проводиться в ноябре

Дорожная полиция Литвы сообщает, какие рейды будут проводиться в ноябре

1 — 2 ноября (вторник — среда)

  • контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).

3 — 6 ноября (четверг — воскресенье)

  • проверка трезвости водителей (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

8 — 11 ноября (вторник — пятница)

  • контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.

8 — 11 ноября (вторник — пятница)

  • контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи во время движения без устройства Handsfree).

14 — 17 ноября (понедельник — четверг)

  • сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

18 — 20 ноября (пятница — воскресенье)

  • контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).

22 — 24 ноября (вторник — четверг)

  • контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, шлемы, специальные детские сиденья (системы крепления)).

22 — 24 ноября (вторник — четверг)

  • контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи во время движения без устройства Handsfree).

26 — 28 ноября (суббота — понедельник)

  • проверка трезвости водителей (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
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