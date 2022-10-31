Дорожная полиция Литвы сообщает, какие рейды будут проводиться в ноябре

Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в ноябре будут проводиться следующие профилактические мероприятия.
1 — 2 ноября (вторник — среда)
- контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).
3 — 6 ноября (четверг — воскресенье)
- проверка трезвости водителей (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
8 — 11 ноября (вторник — пятница)
- контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.
8 — 11 ноября (вторник — пятница)
- контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи во время движения без устройства Handsfree).
14 — 17 ноября (понедельник — четверг)
- сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.
18 — 20 ноября (пятница — воскресенье)
- контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).
22 — 24 ноября (вторник — четверг)
- контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, шлемы, специальные детские сиденья (системы крепления)).
22 — 24 ноября (вторник — четверг)
- контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи во время движения без устройства Handsfree).
26 — 28 ноября (суббота — понедельник)
- проверка трезвости водителей (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.