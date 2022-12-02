Дороги

Дорожная полиция сообщила, какие рейды на дорогах Литвы будут проводиться в декабре

Автор Анжелика Орлёнок
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Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в декабре будут проводиться следующие профилактические мероприятия.

Дорожная полиция сообщила, какие рейды на дорогах Литвы будут проводиться в декабре

Дорожная полиция сообщила, какие рейды на дорогах Литвы будут проводиться в декабре

1 – 3 декабря

  • контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, фонарики, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).

5 – 11 декабря

  • проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

Одну из акций (Operation Alcohol & Drugs) инициирует Европейская сеть дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network), поэтому она будет проходить в большинстве стран Европы.

13 – 16 декабря

  • сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

19 – 21 декабря

  • контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).

24 – 27 декабря

  • проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

30 – 31 декабря

  • проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

Главные комиссариаты полиции отдельных округов могут организовать и другие дополнительные профилактические рейды.

Сотрудники Службы дорожной полиции Литвы осуществляют надзор за дорожным движением по всей стране по нетерриториальному принципу.

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