Дорожная полиция сообщила, какие рейды на дорогах Литвы будут проводиться в декабре

Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в декабре будут проводиться следующие профилактические мероприятия.
1 – 3 декабря
- контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, фонарики, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).
5 – 11 декабря
- проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
Одну из акций (Operation Alcohol & Drugs) инициирует Европейская сеть дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network), поэтому она будет проходить в большинстве стран Европы.
13 – 16 декабря
- сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.
19 – 21 декабря
- контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).
24 – 27 декабря
- проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
30 – 31 декабря
- проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.