Дорожная полиция сообщила, какие рейды на дорогах Литвы будут проводиться в декабре

Служба дорожной полиции Литвы информирует, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в декабре будут проводиться следующие профилактические мероприятия.

1 – 3 декабря

контроль пешеходов и водителей велосипедов — использование в темное время суток средств безопасности, улучшающих видимость (светоотражатели, фонарики, жилеты яркой расцветки со светоотражающими элементами и т.п.).

5 – 11 декабря

проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

Одну из акций (Operation Alcohol & Drugs) инициирует Европейская сеть дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network), поэтому она будет проходить в большинстве стран Европы.

13 – 16 декабря

сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

19 – 21 декабря

контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).

24 – 27 декабря

проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

30 – 31 декабря

проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов и водителей электросамокатов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

Главные комиссариаты полиции отдельных округов могут организовать и другие дополнительные профилактические рейды.

Сотрудники Службы дорожной полиции Литвы осуществляют надзор за дорожным движением по всей стране по нетерриториальному принципу.