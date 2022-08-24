Дороги

Дорожные работы, изменения, ремонтные работы в столице

Автор Анжелика Орлёнок
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В столице начали поливать не только асфальтовые, но и гравийные дороги. Сотрудники Grinda работали на улицах Шилутес, Крокувос, Даугелишкес, Кинту и Гилуже. Гравийные дороги будут поливать водой до тех пор, пока будет стоять жаркая и сухая погода.

Дорожные работы, изменения, ремонтные работы в столице

Напоминаем, что на прошлой неделе компания Grinda сообщила, что по ночам в столице поливает основные дороги с целью снижения содержания пыли и твердых частиц в воздухе. 

Начинается трансформация первого этажа здания столичного самоуправления — появится больше открытых пространств для посетителей, а также кафе.

Дорожные работы, изменения, ремонтные работы в столице

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Столичным водителям придется вооружиться терпением — движение на Гележине Вилко стоит почти весь день. Пресс-секретарь компании JUDU Морта Бичкаускайте сказала Delfi, что причина такой ситуации — дорожные работы, водителям требуется снижать скорость, иногда полностью останавливаться, это замедляет движение – формируются заторы. Во время вечернего пика ситуация может стать еще хуже, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты. Бичкаускайте сказала, что работы на этой улице будут продолжаться до 1 сентября, поэтому заторы возможны и в другие дни.

В Вильнюсе, на ул. Карейвю 11, появился первый в Литве светофор для общественного транспорта. Отмечается, что секция будет отличаться белым цветом, чтобы ее не путали с другими сигналами светофора.

Дорожные работы, изменения, ремонтные работы в столице

Nuotr. Sauliaus Žiūros

2 сентября в зале Вильнюсского городского самоуправления Vilniaus planas представит общественности обновленный детальный план привокзального участка площадью 32,8 га. Заранее ознакомиться с детальным планом можно по ссылке map.tpdris.lt. Воплощать проект в жизнь будет победитель международного архитектурного конкурса Zaha Hadid Architects.

Дорожные работы, изменения, ремонтные работы в столице

Vilniaus geležinkelio stoties projektas

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