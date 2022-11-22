Дорожные работы, расписание поездов, вождение без прав и список брошенных автомобилей

Дорожная полиция представила новый порядок наказаний. За повторное нарушение — вождение без прав — будет грозить не только штраф, но и конфискация автомобиля. Начальник Дорожной полиции Витаутас Грашис поясняет, что у полиции нет намерения конфисковывать как можно больше автомобилей или выписывать как можно больше штрафов. Есть единственная цель — сделать дороги максимально безопасными.

Исследование показало, что у одного из пяти автомобилей в Литве скручен пробег (18,1%). Наихудшая ситуация в Латвии: у 23,6% автомобилей, проверенных carVertical, пробег был сфальсифицирован. Аналогичная ситуация и в других странах Восточной Европы: в Румынии — 19,6%, в Украине — 15,6%.

В прошлом году в Литве зарегистрировано 2502 электромобиля. Это всего лишь 2,22% всех зарегистрированных в нашей стране автомобилей.

Завершился очередной этап планирования железнодорожной территории Rail Baltica — определены конкретные территории, земельные участки и их части, через которые будет проходить линия Rail Baltica на участке Каунас-Вильнюс. Все заинтересованные лица могут до 4 января ознакомиться с подготовленным проектом и внести аргументированные предложения. А жители муниципалитетов Вильнюса и Вильнюсского района приглашаются на встречу, которая состоится 7 декабря в 17:30 час. в здании Вильнюсского городского самоуправления. Более подробная информация

Компания LTG Link в декабре представит новое годовое расписание поездов. Как и каждый год, планируются изменения расписания с учетом как текущих, так и планируемых пассажиропотоков. По наиболее популярным маршрутам поезда будут курсировать каждые 1-3 часа. В праздничный период, при заметном увеличении пассажиропотока, планируются поезда максимальной вместимости. В новом расписании запланированы более удобные пересадки между разными маршрутами. На странице ltglink.lt, которая была запущена в апреле, и в мобильном приложении несложно приобрести билеты на стыковочные рейсы. Достаточно только указать начальную и конечную станции поездки, и система предложит максимально удобный проезд с пересадкой.

Grinda сообщает, что на этой неделе продолжает работы, вызванные похолоданием и снегом. В первую очередь — приводит в порядок улицы города. Однако иногда приходится делать и нестандартные работы. Например, очищать водостоки от плотин, нанесеннах бобрами.

Сейчас также по всему городу устанавливаются контейнеры с песочно-солевой смесью, которой могут пользоваться горожане для посыпания дорожек. А когда позволяет погода, продолжаются:

работы на улице Mildos;

благоустройство тротуаров на улицах Pušų, Kaštonų, S. Konarskio, B. Radvilaitės, Užupio, Kauno;

дворов на улице Kazliškių;

лестниц на улице Tyzenhauzų;

установка бордюров на улице Ozo;

ремонт дождевых колодцев в разных местах города;

приводится также в порядок территория на пр. Savanorių, освобожденная от металлических гаражей.

Кроме того, близится к завершению ремонт улицы Taraso Ševčenkos. Муниципальное предприятие Grinda завершило третий этап реконструкции — от улицы Vytenio до улицы Birželio 23-iosios.

В Каунасе на ремонт закрывается съезд с магистрали Вильнюс- Каунас-Клайпеда на улицу Jonavos и мост Kleboniškio через реку Нерис. Участок будет закрыт до 9 января. Движение транспорта направляется по окружной дороге через виадук и по новому северному мосту через Нерис.

В ноябре Вильнюсское самоуправление обещает отбуксировать из городских дворов 21 машину. Список автомобилей