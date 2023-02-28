«Друзья» поздравили Кортни Кокс со звездой на Аллее славы

Кортни Кокс удостоилась именной звезды на Аллее славы Голливуда. Поддержать актрису приехали ее дочь Коко Аркетт, жених Джонни Макдейд, актриса Лора Дерн и, конечно, две лучшие подруги и коллеги по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон и Лизу Кудроу.
— Для нас большая честь быть здесь сегодня, чтобы говорить от имени твоих коллег, друзей, — сказала Дженнифер, прежде чем Лиза заметила, что они знакомы уже почти 30 лет. — Дружить с Кортни — значит быть с Кортни семьей. Она за все это отвечает. С самого начала, когда мы познакомились с ней, она сразу же стала открытой, теплой, любящей.
— Кортни, мы просто хотим сказать, что мы очень, очень гордимся тем, что знаем тебя, — добавила Лиза. — Ты — воплощение истинно красивого, талантливого и, что самое главное, по-настоящему хорошего и порядочного человека… Спасибо тебе за то, что обогащаешь нашу жизнь.
Источник: InterMedia