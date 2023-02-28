«Друзья» поздравили Кортни Кокс со звездой на Аллее славы

— Для нас большая честь быть здесь сегодня, чтобы говорить от имени твоих коллег, друзей, — сказала Дженнифер, прежде чем Лиза заметила, что они знакомы уже почти 30 лет. — Дружить с Кортни — значит быть с Кортни семьей. Она за все это отвечает. С самого начала, когда мы познакомились с ней, она сразу же стала открытой, теплой, любящей.