Звёзды

«Друзья» поздравили Кортни Кокс со звездой на Аллее славы

Автор Эвелина Никанорова
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Кортни Кокс удостоилась именной звезды на Аллее славы Голливуда. Поддержать актрису приехали ее дочь Коко Аркетт, жених Джонни Макдейд, актриса Лора Дерн и, конечно, две лучшие подруги и коллеги по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон и Лизу Кудроу.

— Для нас большая честь быть здесь сегодня, чтобы говорить от имени твоих коллег, друзей, — сказала Дженнифер, прежде чем Лиза заметила, что они знакомы уже почти 30 лет. — Дружить с Кортни — значит быть с Кортни семьей. Она за все это отвечает. С самого начала, когда мы познакомились с ней, она сразу же стала открытой, теплой, любящей.

«Друзья» поздравили Кортни Кокс со звездой на Аллее славы

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу

— Кортни, мы просто хотим сказать, что мы очень, очень гордимся тем, что знаем тебя, — добавила Лиза. — Ты — воплощение истинно красивого, талантливого и, что самое главное, по-настоящему хорошего и порядочного человека… Спасибо тебе за то, что обогащаешь нашу жизнь.

Источник: InterMedia

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