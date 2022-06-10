Две новости от LTG Link – хорошая и не очень

С 1 июля «Литовские железные дороги» (LTG Link) возобновят рейсы по маршруту Каунас – Белосток. Длительность поездки составит 4,5 часа.

По данным LTG Link, поезда на 140 мест из Белостока будут отправляться по пятницам и субботам в 14:58 час., а из Каунаса – по субботам и воскресеньям в 9:10 час.

Цена стандартного билета – 11 евро, детям полагаются скидки.

Путешественники, которые хотят доехать до Варшавы, в Белостоке смогут пересесть на другой поезд. В таком случае поездка из Каунаса в Варшаву займет около 8 часов.

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В то же время, с 1 июня «Литовские железные дороги» временно сокращают маршрут поездок в направлении Шяуляй – Радвилишкис – Паневежис – Рокишкис.

С июля поезда станут курсировать по маршруту Шяуляй – Радвилишкис – Паневежис. А дорожное сообщение с Рокишкисом будет обеспечиваться с помощью автобусов.

Транспортное сообщение на участке Паневежис – Рокишкис с 1 июля по-прежнему будет обепечиваться автобусами. В настоящее время ежедневно курсируют шесть прямых междугородних автобусов, не считая пригородного общественного транспорта. Кроме того, появится возможность пользоваться автобусом с пересадкой.

Если возникнет необходимость в дополнительных остановках в отдельных населенных пунктах, рекомендуется обращаться в LTSA. Это можно будет сделать по электронной почте [email protected] или по телефону +370 5 278 56 01.

До 1 июля поезда по участку маршрута Паневежис – Рокишкис будут курсировать по обычному графику с пятницы по воскресенье.