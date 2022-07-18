Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Джонни Депп и британский гитарист Джефф Бек выпустили альбом «18».

В пластинку вошли 13 треков, в том числе каверы Velvet Underground, Beach Boys, Марвина Гэя, Everly Brothers, Killing Joke и других исполнителей, а также две песни авторства Деппа.

Джефф и Джонни познакомились в 2016 году и подружились на почве любви к гитарам и машинам. Бек исполнил партию гитары на альбоме 2019 года «Rise» супергруппы Hollywood Vampires, участниками которой являются Депп, Элис Купер и Джо Перри. Работу над своим совместным альбомом артисты начали еще в 2020-м, когда выпустили кавер-версию песни Джона Леннона «Isolation» (она не представлена в цифровой версии пластинки, есть только на физических носителях).

— Мы шутили о том, как нам снова стало 18, и это стало названием альбома, — говорит 78-летний Бек. — Я просто надеюсь, что люди воспримут его всерьез как музыканта, потому что некоторым людям трудно признать, что Джонни Депп может петь рок-н-ролл.

Источник: InterMedia