Джеймс Ганн и Питер Сафран рассказали о новой вселенной DC и судьбе сиквелов «Джокера» и «Бэтмена»

Генеральные директора DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран озвучили планы обновленной киновселенной DC на ближайшие годы.

Как сообщается, ее первая фаза будет называться «Боги и монстры». В нее войдут фильмы «Супермен: Наследие» (сценарий о юности супергероя пишет сам Джеймс Ганн, премьера ожидается 11 июля 2025 года), «Авторитеты» (основан на одноименной серии комиксов о группе супергероях, сейчас пишется сценарий фильма), «Храбрый и смелый» (расскажет о новом Бэтмене и его сыне Дэмиэне Уэйне, который будет Робином), «Супергерл: Женщина будущего» (о кузине Супермена) и «Болотная тварь».

Часть проектов DC станет сериалами. Один, анимационный, будет основан на серии комиксов Creature Commandos о вымышленной команде военных-сверхлюдей во время Второй мировой войны. Проект сейчас находится в производстве. Второй также рисованный проект «Уоллер» будет посвящен Аманде Уоллер, и оба этих сериала выйдут до нового фильм о Супермена.

История Зеленого фонаря станет сериалом «Фонари», который расскажет о Хэле Джордане и Джоне Стюарте и выйдет на HBO Max. Телефильм «Потерянный рай» описывается как история в духе «Игры престолов» и развернется на родном острове Дианы (она же Супергёрл) до ее рождения. Еще одни сериал «Бустер Голд», сценарий которого написал Питер Сафран, представит заглавного героя как «неудачника из будущего, который вернулся в настоящее, чтобы быть здесь супергероем».

Обновлена и информация о тех фильмах, которые уже в работе и не вписываются в новую концепцию вселенной DC. Фильмы выйдут в линейке под названием «Другие миры DC». Это мюзикл «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой (релиз состоится 2 октября 2024 года), «Бэтмен 2» Мэтта Ривза (релиз 3 октября 2025 года), «Черный Супермен» режиссера и сценариста Та-Нехеси Коутса и «Юные титаны, вперед».

Источник: InterMedia