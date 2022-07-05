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Джеймс Кэмерон не хочет снимать новые «Аватары»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Джеймс Кэмерон выразил сомнение в том, что хочет занять режиссерское кресло четвертой и пятой частей своей кинофраншизы «Аватар».

Джеймс Кэмерон не хочет снимать новые «Аватары»

В интервью Empire, посвященному скорому выходу на экраны сиквела «Аватар: Путь воды», 67-летний режиссер заявил, что хочет заняться другими проектами.

— Фильмы «Аватара» сами по себе всепоглощающие. У меня есть и другие захватывающие вещи, которые я разрабатываю, — сказал Кэмерон. — Я думаю, что со временем — я не знаю, после трех или после четырех, — я захочу передать эстафетную палочку режиссеру, которому я доверяю, чтобы он мог взять на себя ответственность, а я — заниматься другими делами, которые мне интересны.

После нескольких лет разработки режиссер снимал «Аватар: Путь воды» и «Аватар 3» подряд, процесс растянулся на три года: с августа 2017-го по сентябрь 2020-го. На протяжении всей разработки сиквелов всегда считалось, что Кэмерон будет у руля всех фильмов, правда, изначально планировалась трилогия. Поскольку и «Аватар 2», и «Аватар 3» снимались подряд, план «Аватара 4» и «Аватара 5» состоял в том, чтобы снимать их также подряд.

Источник: InterMedia

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