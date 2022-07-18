Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес стали мужем и женой.

Как сообщает TMZ со ссылкой на свои источники, пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада, 16 июля 2022 года. В документе фигурируют их полные имена Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. По некоторым данным, певица сменила свою фамилию на Аффлек.

Бен и Джен впервые обручились в конце 2002 года, но свадьба не состоялась, а в 2004 году они расстались. В 2021 году стало известно, что они снова встречаются, а в апреле 2022-го Лопес сообщила об их помолвке.

Источник: InterMedia