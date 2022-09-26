Дженнифер Лопес защищает свою дочь от врагов в тизере триллера «Мать»

Тизер-трейлер триллера «Мать» (The Mother) представил Netflix. Дженнифер Лопес играет наемницу, которая за несколько лет до событий фильма была вынуждена отказаться от своей дочери, скрываясь от врагов.

Трейлер показывает, как героиня Лопес пытается защитить свою дочь. Также показан один из злодеев, который хочет им навредить и выманить ее из укрытия. Герой Джозефа Файнса («Рассказ служанки»), полуслепой и покрытый шрамами от ожогов, появляется из-за заснеженного леса. В ролике героиня Лопес произносит: «Если у вас есть какие-то проблемы, найдите меня».

Премьера триллера назначена на май 2023 года.

Источник: InterMedia