Джепетто оплакивает сына и вырезает деревянного мальчика в трейлере «Пиноккио»

Новый тизер-трейлер анимационного фильма Гильермо дель Торо и Марка Густафсона «Пиноккио» обнародовал Netflix.

— Обладатель премии «Оскар» переосмысливает классическую сказку Карло Коллоди о деревянной марионетке, которая волшебным образом оживает, чтобы исцелить сердце горюющего резчика по дереву по имени Джеппетто, — сообщается в синопсисе. — Этот причудливый кукольный фильм рассказывает об невероятных приключениях Пиноккио в его погоне за своим местом в мире. Это история о несовершенных отцах и несовершенных сыновьях, о потерях и любви.

В центре сюжета, конечно же, одинокий Джеппетто, который после смерти своего маленького сына решает создать деревянную марионетку, чтобы заполнить пробел в своей жизни. В то время как история в книге и старой экранизации Disney происходила примерно в конце XIX века, «Пиноккио» дель Торо переносит сказку в 1930-е годы на фоне фашистского подъема Бенито Муссолини.

Источник: InterMedia