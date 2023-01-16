Звёзды

Джон Ледженд и Крисси Тейген стали трижды родителями

Автор Эвелина Никанорова
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Крисси Тейген и Джон Ледженд снова стали родителями.

Как пишет People, малыш, пол которого пока не сообщается, появился на свет утром 13 января 2023 года.

Джон Ледженд и Крисси Тейген стали трижды родителями

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Джон находился в больнице вместе с женой, а вечером того же дня выступал с концертом, где и поделился новостью с публикой. Он признался, что «очень не выспался», но счастлив и чувствует «невероятный прилив энергии».

Это третий ребенок 37-летней модели и телеведущей и 44-летнего певца. Они воспитывают 6-летнюю дочь Луну и 4-летнего сына Майлза Стивенса. В 2020 году Крисси была беременна вторым сыном, но потеряла ребенка. О новой беременности она сообщила в августе прошлого года.

Источник: InterMedia

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