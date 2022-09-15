Музыкальная новинка

Джон Ледженд выпустил альбом имени себя

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Состоялся релиз нового альбома Джона Ледженда «Legend». Восьмая студийная пластинка певца и пианиста получилась двойной, и в нее вошли 24 трека, включая коллаборации с Риком Россом, Муни Лонгом, Джазмин Салливан, Jada Kingdom, Rapsody, Ledisi, Дженей Айко, Ty Dolla $ign, Saweetie и другими артистами.

Джон Ледженд выпустил альбом имени себя

Альбом был спродюсирован сами Леджендом вместе с Райаном Теддером из One Republic, и в пресс-релизе описывается как «наполненный беззастенчивым духом чувственности и радости, уязвимостью боли, похвалы и исцеления».

— До этого момента я никогда не использовал часть своего имени в качестве названия альбома, — говорит Джон. — Я должен был заслужить это, чтобы соответствовать названию, демонстрируя исполнение и музыку. И этим я говорю, что горжусь тем, кто я есть, я уверен в работе, которую я сделал, и я просто собираюсь заявить об этом.

Источник: InterMedia

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