Джон Ледженд выпустил альбом имени себя

Альбом был спродюсирован сами Леджендом вместе с Райаном Теддером из One Republic, и в пресс-релизе описывается как «наполненный беззастенчивым духом чувственности и радости, уязвимостью боли, похвалы и исцеления».

— До этого момента я никогда не использовал часть своего имени в качестве названия альбома, — говорит Джон. — Я должен был заслужить это, чтобы соответствовать названию, демонстрируя исполнение и музыку. И этим я говорю, что горжусь тем, кто я есть, я уверен в работе, которую я сделал, и я просто собираюсь заявить об этом.