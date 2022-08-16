Джонни Депп снимет свой первый фильм за 25 лет

Джонни Депп впервые за 25 лет станет режиссером, сообщает The Hollywood Reporter. Он собирается снять картину об итальянском художнике Амедео Модильяни и будет ее сопродюсером наряду с Аль Пачино и Барри Навиди.

Четверть века назад, в 1997 году, Депп снял драму «Храбрец», в которой в главных ролях снялся сам с Марлоном Брандо. Это был его полнометражный режиссерский дебют.

Его новая картина будет основана на пьесе американского драматурга Дэнниса Макинтайра. Фильм по адаптированному сценарию Ежи и Мэри Кромоловски расскажет историю, случившуюся с художником и скульптором в Париже в 1916 году. Это 48 часов из жизни Модильяни, которые стали поворотными в его карьере, сделали его легендой в мире искусства.

Кастинг будет объявлен в ближайшее время, а съемки начнутся в Европе весной 2023 года.

— Для меня это по-настоящему большая честь — показать на экране сагу о жизни господина Модильяни, — заявил Депп. — Его жизнь была полна трудностей, которые в конечном счете обернулись триумфом — это общечеловеческая история, с которой могут себя ассоциировать все зрители.

Этот фильм также знаменует собой очередное сотрудничество между Пачино и Навиди, которые ранее вместе работали над полнометражными фильмами «Венецианский купец» (2004), «Саломея Уайльда» (2011) и «Саломея» (2013).

— Этот проект так много значит для Аля! Он познакомил меня с пьесой Модильяни много лет назад, и я сразу в нее влюбился, — сказал Навиди. — Это лишь небольшой отрезок жизни Модильяни, а не вся биография. Я мечтал снова поработать с Джонни — он настоящий артист с удивительным видением того, как можно воплотить эту замечательную историю на экране.

Источник: InterMedia