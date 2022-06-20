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Джонни Депп выпускает альбом с Джеффом Беком

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Джонни Депп и британский гитарист Джефф Бек записали совместный альбом под названием «18».

Один из синглов пластинки – кавера хита Velvet Underground «Venus in Furs» артисты уже представили.

На пластинке, релиз которой состоится в июле (но точная дата пока не объявлена), будут также представлены композиции Beach Boys, Марвина Гэя, Everly Brothers и две песни авторства Деппа, в том числе ранее выпущенный сингл «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr».

– У меня уже целую вечность не было другого такого творческого партнера, как он», — говорит Бек о Деппе. – Он был главной силой на этом альбоме. Я просто надеюсь, что люди воспримут его всерьез как музыканта, потому что некоторым людям трудно признать, что Джонни Депп может петь рок-н-ролл.

Источник: InterMedia

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