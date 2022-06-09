Звёзды

Джонни Депп завел TikTok и набрал 8 миллионов подписчиков

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Джонни Депп создал аккаунт в социальной сети TikTok в начале июня 2022 года.

Джонни Депп завел TikTok и набрал 8 миллионов подписчиков

В первые же пару часов еще пустая страница артиста привлекла три миллиона подписчиков. Спустя сутки на Джонни Деппа подписались уже около восьми миллионов человек. Первый видеоролик актер посвятил фанатам, которые поддерживали его во время судебных разбирательств с Эмбер Херд. Публикация сопровождалась обращением со словами благодарности к подписчикам за доверие.

– Пока Джонни Депп говорит, что он “движется вперед”, права женщин отступают назад. Что говорит суд жертвам домашнего насилия — бойтесь защищать себя и высказываться, – прокомментировала данный пост Джонни Деппа представитель Эмбер Херд в суде.

Джонни Депп выиграл суд против своей бывшей жены Эмбер Херд 1 июня 2022 года. Суд присяжных признал клеветой слова актрисы о «домашнем насилии» в отношениях.

Источник: InterMedia

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