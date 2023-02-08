Звёзды Что посмотреть

Джордж Клуни снимет шпионский сериал

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Джордж Клуни выступит в роли режиссера шпионского политического триллера «The Department» для видеосервиса Showtime.

Как сообщает Deadline, это будет американская версия популярного французского многосерийного телефильма «Бюро» (Le Bureau des Légendes).

Созданный Эриком Рошаном сериал выходил в 2015-2020 годах и рассказывал о повседневной жизни и задачах агентов главной внешней службы безопасности Франции. Основное внимание в нем уделяется «Бюро легенд», отвечающему за обучение и работу с агентами глубокого прикрытия в долгосрочных миссиях в областях, представляющих интерес для Франции. Живя под вымышленными именами в течение многих лет, эти агенты выполняют задачи по выявлению и вербовке надежных разведывательных источников.

Продюсерами американского ремейка выступают Джордж Клуни и Грант Хеслов с их компанией Smokehouse Pictures, MTV Entertainment Studios и 101 Studios. Съемки запланированы на вторую половину 2023 года. Появится ли Джордж в кадре сам, пока не известно.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Linkin Park вернёт 2003-й

Linkin Park вернёт 2003-й

Автор Эвелина Никанорова
Бейонсе установила абсолютный рекорд на «Грэмми 2023»

Бейонсе установила абсолютный рекорд на «Грэмми 2023»

Автор Эвелина Никанорова
Леонардо Ди Каприо попросил назвать в честь своей матери новый вид змей

Леонардо Ди Каприо попросил назвать в честь своей матери новый вид змей

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: претендующая на Оскар драма, фильм ужасов от создателя «Шестого чувства», литовская романтическая комедия, боевик о женщинах-воинах и мультфильм для всей семьи об оживших мумиях

Премьеры в кино: претендующая на Оскар драма, фильм ужасов от создателя «Шестого чувства», литовская романтическая комедия, боевик о женщинах-воинах и мультфильм для всей семьи об оживших мумиях

Автор Гинтарас Зукас
Крис Дэвис возвращается на ринг в трейлере байопика «Большой Джордж Форман»

Крис Дэвис возвращается на ринг в трейлере байопика «Большой Джордж Форман»

Автор Эвелина Никанорова
Обнаженная Бейонсе на коне объявила о мировом турне

Обнаженная Бейонсе на коне объявила о мировом турне

Автор Эвелина Никанорова
Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Евровидение-2023: стало известно, какими будут логотип и слоган песенного конкурса в Ливерпуле

Евровидение-2023: стало известно, какими будут логотип и слоган песенного конкурса в Ливерпуле

Автор Эвелина Никанорова
Джеймс Ганн и Питер Сафран рассказали о новой вселенной DC и судьбе сиквелов «Джокера» и «Бэтмена»

Джеймс Ганн и Питер Сафран рассказали о новой вселенной DC и судьбе сиквелов «Джокера» и «Бэтмена»

Автор Эвелина Никанорова