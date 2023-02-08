Джордж Клуни снимет шпионский сериал

Джордж Клуни выступит в роли режиссера шпионского политического триллера «The Department» для видеосервиса Showtime.

Как сообщает Deadline, это будет американская версия популярного французского многосерийного телефильма «Бюро» (Le Bureau des Légendes).

Созданный Эриком Рошаном сериал выходил в 2015-2020 годах и рассказывал о повседневной жизни и задачах агентов главной внешней службы безопасности Франции. Основное внимание в нем уделяется «Бюро легенд», отвечающему за обучение и работу с агентами глубокого прикрытия в долгосрочных миссиях в областях, представляющих интерес для Франции. Живя под вымышленными именами в течение многих лет, эти агенты выполняют задачи по выявлению и вербовке надежных разведывательных источников.

Продюсерами американского ремейка выступают Джордж Клуни и Грант Хеслов с их компанией Smokehouse Pictures, MTV Entertainment Studios и 101 Studios. Съемки запланированы на вторую половину 2023 года. Появится ли Джордж в кадре сам, пока не известно.

Источник: InterMedia