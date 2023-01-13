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Джулианна Мур и Себастьян Стэн вступают в борьбу за миллиарды Джона Литгоу в трейлере «Аферистов»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Первый трейлер фильма «Аферисты» (Sharper) представили студия А24 и видеосервис Apple TV+.

По сюжету, соблазнительная мать-одиночка Мэдлин (Джулианна Мур) нацеливается на невероятно богатого дряхлого бизнесмена Ричарда Хоббса (Джон Литгоу), чтобы выйти за него замуж и получить его состояние. В то же время ее сын Макс (Себастьян Стэн) разрабатывает свой план, чтобы заполучить эти деньги.

— Персонажи соревнуются за богатство и власть в игре с высокими ставками амбиций, жадности, похоти и ревности, — сообщается в синопсисе.

В фильме режиссера Бенджамина Карона также снялись Джастис Смит, Ханна Данн, Бриана Миддлтон и др. В американский прокат «Аферисты» выйдут 10 февраля, а премьера на Apple TV+ состоится 18-го.

Источник: InterMedia

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