Джулианна Мур и Себастьян Стэн вступают в борьбу за миллиарды Джона Литгоу в трейлере «Аферистов»

Первый трейлер фильма «Аферисты» (Sharper) представили студия А24 и видеосервис Apple TV+.

По сюжету, соблазнительная мать-одиночка Мэдлин (Джулианна Мур) нацеливается на невероятно богатого дряхлого бизнесмена Ричарда Хоббса (Джон Литгоу), чтобы выйти за него замуж и получить его состояние. В то же время ее сын Макс (Себастьян Стэн) разрабатывает свой план, чтобы заполучить эти деньги.

— Персонажи соревнуются за богатство и власть в игре с высокими ставками амбиций, жадности, похоти и ревности, — сообщается в синопсисе.

В фильме режиссера Бенджамина Карона также снялись Джастис Смит, Ханна Данн, Бриана Миддлтон и др. В американский прокат «Аферисты» выйдут 10 февраля, а премьера на Apple TV+ состоится 18-го.

Источник: InterMedia