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Елочки из питомников Гослесничества: сколько стоят, где купить и как содержать

Автор Анжелика Орлёнок
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К самому красивому и долгожданному празднику в году, Рождеству, сотрудники лесного хозяйства Литвы подготовили живые настоящие елочки, которые принесут в дом аромат хвойного леса. Продажа рождественских елок будет проходить по всей Литве — на торговых площадках 26 региональных отделений Гослесничества.

Елочки из питомников Гослесничества: сколько стоят, где купить и как содержать

Елочки из питомников Гослесничества: сколько стоят, где купить и как содержать

Как и каждый год, Гослесничество предлагает на выбор рождественские деревца самых разных сортов — белые, колючие, обыкновенные, сербские ели или кенис, а также еловые ветки. Цены на елочки варьируются от 3 до 120 евро, в зависимости от их типа и высоты. Некоторые елки, которые продаются в канун Рождества, выращиваются  на плантациях лесничества. Там за ними осуществляют специальный уход и даже формируют их кроны. Некоторые хвойные деревца продаются в горшках, кадках. Если правильно ухаживать за такой елочкой, весной ее можно будет пересадить в грунт и успешно продолжать выращивать.

«Особенно радостно, что люди с каждым годом все чаще покупают рождественские елки в вазонах, а после праздников пересаживают их возле своих домов, таким образом мы еще бережнее используем лесные ресурсы», – отмечает глава Гослесничества Валдас Каубре.

Цены на елочки — почти такие же, как год назад

В этом году цены на Рождественские елки в питомниках Гослесничества и торговых точках остаются на уровне прошлого года.

  • обыкновенная лесная елочка стоит от 3 до 40 евро,
  • выращенная на плантации ель — от 6 до 45 евро,
  • ель в кадке — от 6 до 50 евро,
  • как и каждый год, дороже стоят сосны, выращенные в питомнике (черные или горные). Их цена — от 9 до 88 евро,
  • белая, колючая, серебристая ель или кенис — от 13 до 120 евро.
  • цены зависят от размера растения: на торговых площадках продаются рождественские деревца высотой от 0,3 м до более 4 м.
  • ветки всех видов хвойных деревьев стоят по 1,5 евро.

При необходимости специалисты лесничества могут упаковать елочку.

Ассортимент елочек в разных торговых точках может отличаться, поэтому можно обращаться в соответствующий питомник, лесничество или региональное отделение Гослесничества (VMU). Контактная информация VMU

Гослесничество принимает оплату только банковской картой или смарт-устройством.

Елочки из питомников Гослесничества: сколько стоят, где купить и как содержать

Советы лесников, как сохранить дерево до пересадки весной

1. Не спешите заносить деревце в теплый дом и сразу его украшать. Важно дать растению время привыкнуть к перепаду температур. Елку хорошо было бы несколько дней подержать в гараже или другом, чуть более прохладном месте дома, пока растение адаптируется к новым условиям.

2. Не ставьте елку рядом с батареями или каминами. Если в помещении пол с подогревом, поднимите дерево от пола.

3. Деревья в вазонах важно регулярно поливать – не реже одного раза в неделю. Желательно также сбрызгивать ветки водой.

4. При покупке срубленной елочки ее рекомендуется держать в подставке, в которой всегда должно быть немного воды.

5. Для информации. Хвоя обыкновенной елочки в теплом доме начинает понемногу сыпаться через несколько дней. Колючая ель или кенис — более стойкие.

6. Елку в комнате лучше держать и поливать до начала вегетации – обычно до двух недель. Затем ее надо переместить в более прохладное помещение и следить, чтобы почва не пересыхала, пока не придет время пересаживать елочку.

Сотрудники Гослесничества желают всем теплого, уютного и пахнущего хвойным лесом Рождества.

Елочки из питомников Гослесничества: сколько стоят, где купить и как содержать

Места продажи Рождественских елок

Елочки из питомников Гослесничества: сколько стоят, где купить и как содержать

Стоимость Рождественских елочек и веток

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