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«Фабельманы» победили на кинофестивале в Торонто

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Главную награду кинофестиваля в Торонто – приз зрительских симпатий – получил автобиографический фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга.

Обладатель этого звания традиционно считается фаворитом «Оскар». Ранее его получали «Король говорит!», «Зеленая книга», «12 лет рабства, «Земля кочевников» и другие картины.

Второе и третье места получили картины «Женщины говорят» и «Достать ножи 2». Лучшим документальным фильмом стал «Черный лед», а в секции Midnight Madness победил «Странный: История Эла Янковича».

Источник: InterMedia

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