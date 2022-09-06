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Фильм о суде между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом покажет Disney+

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Двухсерийный документальный фильм о недавнем судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд покажет 19 сентября 2022 года видеосервис Disney+.

Фильм о суде между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом покажет Disney+

В ленте под названием «Джонни против Эмбер: Суд в США» (Johnny vs Amber: The US Trial) будут представлены интервью с адвокатами, экспертами по правовым вопросам и журналистами, а также закулисные кадры судебного процесса, который проходил с апреля по июнь этого года.

В первом эпизоде ​​будет расследована сторона событий Деппа, освещены его «жестокое детство и зависимость от наркотиков» и представлена ​​«альтернативная версия событий, которая показывает, что Джонни сам стал жертвой домашнего насилия».

Во втором эпизоде ​​подробно рассказывается об истории Хёрд, в том числе о «ее подробном описании предполагаемого сексуального насилия, впервые рассказанном на камеру» и о том, как «защитники Деппа безжалостно атаковали ее через социальные сети», как отмечается в пресс-релизе.

Фильм о суде между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом покажет Disney+

— Сериал дает судебно-медицинскую экспертизу ключевых доказательств и поворотных моментов дела с обеих сторон, позволяя зрителям самим решать, кому верить, — говорится в синопсисе.

Источник: InterMedia

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