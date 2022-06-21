Финальная битва со злом грядет в трейлере «Очень странных дел»

Трейлер второй части четвертого сезона сериала «Очень странные дела» обнародовал Netflix.

В нем зрители видят всех героев шоу, готовящихся к финальной битве со злом (в том числе новым монстром Векной, который был представлен в первых сериях сезона), победа в которой неочевидна, а по голосам за кадром можно понять, какие страхи их при этом одолевают. В ролике звучит песни «Running Up That Hill» Кейт Буш, снова возглавившая хит-парады после выхода первых эпизодов нового сезона.

Четвертый сезон «Очень странных дел» по продолжительности более чем вдвое превышает любой предыдущий, каждый из эпизодов длится более часа, а финальный – 2,5 часа. На съемку ушло два года, и было написано почти 800 страниц сценариев.

– «Очень странные дела 4» были самым сложным сезоном, но и самым полезным, — говорят шоураннеры братья Росс и Мэтт Даффер. – Все участники невероятно гордятся результатами, и нам не терпится поделиться ими с вами. Если мы оглянемся на сиквелы наших любимых фильмов — будь то «Чужие», «Терминатор 2: Судный день», «Крестный отец: Часть 2» или «Империя наносит ответный удар», — величайшие сиквелы всегда меняют концепцию. Тон кажется другим. Вот что мы пытаемся делать каждый сезон, чтобы бросить вызов самим себе и дать всем попробовать что-то новое. Это важно, чтобы нам не было скучно, и актерам не было скучно».

Премьера так называемого «второго тома» четвертого сезона «Очень странных дел», включающего две финальные серии, состоится 1 июля на Netflix.

Источник: InterMedia