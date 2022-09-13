Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

Каст нового фильма вселенной Marvel «Громовержцы» (The Thunderbolts) был обнародован на Disney D23 Expo.

В нем появятся Флоренс Пью в роли Елены Беловой, Себастьян Стэн в роли Зимнего Солдата, Дэвид Харбор в рол Красного Стража, Уайатт Рассел в роли Джона Уокера, он же Агент США, Ханна Джон-Кеймен в роли Призрака, Ольга Куриленко в роли Таксмастер и Джулия Луи-Дрейфус в роли Валентины Аллегры де Фонтейн.

Режиссером «Громовержцев» станет Джейк Шрейер («Бумажные города»), и проект называют марвеловской версией «Отряда самоубийц», рассказывающей о команде переродившихся суперзлодеев. Съемки начнутся в 2023 году, премьера ожидается 26 июля 2024-го.

Источник: InterMedia