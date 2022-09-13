Звёзды Что посмотреть

Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Каст нового фильма вселенной Marvel «Громовержцы» (The Thunderbolts) был обнародован на Disney D23 Expo.

Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

В нем появятся Флоренс Пью в роли Елены Беловой, Себастьян Стэн в роли Зимнего Солдата, Дэвид Харбор в рол Красного Стража, Уайатт Рассел в роли Джона Уокера, он же Агент США, Ханна Джон-Кеймен в роли Призрака, Ольга Куриленко в роли Таксмастер и Джулия Луи-Дрейфус в роли Валентины Аллегры де Фонтейн.

Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

Режиссером «Громовержцев» станет Джейк Шрейер («Бумажные города»), и проект называют марвеловской версией «Отряда самоубийц», рассказывающей о команде переродившихся суперзлодеев. Съемки начнутся в 2023 году, премьера ожидается 26 июля 2024-го.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

«Быть или не быть — это вообще не вопрос»: умер режиссер Жан-Люк Годар

«Быть или не быть — это вообще не вопрос»: умер режиссер Жан-Люк Годар

Автор Эвелина Никанорова
Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили призы Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили призы Венецианского кинофестиваля

Автор Эвелина Никанорова
Pixar снимет продолжение «Головоломки»

Pixar снимет продолжение «Головоломки»

Автор Эвелина Никанорова
«Будем сходить с ума!»: Верка Сердючка зажжет в Вильнюсе 18 сентября

«Будем сходить с ума!»: Верка Сердючка зажжет в Вильнюсе 18 сентября

Автор Эвелина Никанорова
Эми Адамс стоило быть осторожнее со своими желаниями в трейлере «Зачарованной 2»

Эми Адамс стоило быть осторожнее со своими желаниями в трейлере «Зачарованной 2»

Автор Эвелина Никанорова
Дэниэл Крэйг ищет убийцу среди гостей острова в тизере «Достать ножи 2»

Дэниэл Крэйг ищет убийцу среди гостей острова в тизере «Достать ножи 2»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах: голливудский ремейк знаменитой «Иронии судьбы» и история ученой в области литературы, которая нашла лампу с джином

Премьеры в кинотеатрах: голливудский ремейк знаменитой «Иронии судьбы» и история ученой в области литературы, которая нашла лампу с джином

Автор Гинтарас Зукас
Гарри Стайлз выбирает между женой и запретной любовью

Гарри Стайлз выбирает между женой и запретной любовью

Автор Эвелина Никанорова
Билли Айлиш призналась в любви самой себе

Билли Айлиш призналась в любви самой себе

Автор Эвелина Никанорова