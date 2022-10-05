Флоренс Пью пытается спасти голодающую девочку в трейлере «Чуда»

Первый трейлер фильма «Чудо» (The Wonder) представил Netflix. Действие происходит в 1862 году — через 13 лет после Великого голода.

Английскую медсестру из Нотингейла Либ Райт (Флоренс Пью) приглашают в ирландский Мидлендс, в чрезвычайно набожную общину, для проведения 15-дневного обследования юной пациентки.Анна (Кила Лорд Кэссиди) — 11-летняя девочка, которая утверждает, что не ела четыре месяца, питаясь «манной небесной». Поскольку здоровье ребенка быстро ухудшается, Либ полна решимости докопаться до правды, бросив вызов сообществу, которое предпочло бы продолжать верить в «чудо».

На Netflix фильм выйдет 16 ноября.

Источник: InterMedia